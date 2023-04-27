Украинский фиксер Богдан Битик погиб в результате обстрела на Антоновском мосту в Херсоне

Антоновский мост. Фото: УНИАН

В результате обстрела, который произошел в районе Антоновского моста в Херсоне, итальянский журналист Коррадо Зунино получил ранение, а его помощник — украинский фиксер Богдан Бытик — погиб.

Об этом сообщает экс-редактор Forbes Владислав Головин.

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В настоящее время подробности этого инцидента известны только из заявления итальянских чиновников и материалов итальянской печати. Однако, неизвестно, сообщали ли об этом происшествии местные СМИ или должностные лица в Украине.

По предварительным данным, обстрел произошел вблизи Антоновского моста в Херсоне, который расположен на границе с Крымом и является стратегически важной транспортной связью. Коррадо Зунино и Богдан Бытик были на мосту, когда начался обстрел, в результате чего они получили ранения.

По словам итальянских чиновников, состояние Коррадо Зунино оценивается как стабильное, и он получает необходимую медицинскую помощь. Однако, украинский фиксер Богдан Бытик погиб на месте происшествия.

Пока неизвестно, кто был ответственен за обстрел, который привел к гибели Бытика и ранению Зунино. Некоторые источники утверждают, что этот инцидент может быть связан с усилением боевых действий на восточной границе Украины.

Однако, несмотря на то, что данное происшествие вызвало большую озабоченность со стороны международной общественности, в Украине оно пока не получило широкого освещения в СМИ. Неизвестно, была ли эта информация оглашена местными СМИ или должностными лицами, и как это может повлиять на расследование происшествия.

Напомним, что итальянский журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино сегодня, 26 апреля, получил ранение из-за атаки оккупантов в Херсонской области . Произошел обстрел российским беспилотником.