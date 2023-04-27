Український фіксер Богдан Бітік загинув внаслідок обстрілу на Антонівському мості у Херсоні

Антонівський міст. Фото: УНІАН

Внаслідок обстрілу, який стався в районі Антонівського мосту в Херсоні, італійський журналіст Коррадо Зуніно зазнав поранення, а його помічник — український фіксер Богдан Бітік — загинув.

Про це повідомляє ексредактор Forbes Владислав Головін.

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Загибель Богдана Бітіка

Наразі подробиці цього інциденту відомі лише із заяви італійських чиновників та матеріалів італійського друку. Однак, невідомо, чи повідомляли про цю подію місцеві ЗМІ чи посадовці в Україні.

За попередніми даними, обстріл стався поблизу Антонівського мосту в Херсоні, який розташований на кордоні з Кримом і є стратегічно важливим транспортним зв'язком. Коррадо Зуніно та Богдан Бітік були на мосту, коли почався обстріл, внаслідок чого вони отримали поранення.

За словами італійських чиновників, стан Коррадо Зуніно оцінюється як стабільний і він отримує необхідну медичну допомогу. Проте український фіксер Богдан Бітік загинув на місці події.

Поки невідомо, хто був відповідальний за обстріл, який призвів до загибелі Бітіка та поранення Зуніно. Деякі джерела стверджують, що цей інцидент може бути пов'язаний із посиленням бойових дій на східному кордоні України.

Однак, попри те, що ця подія викликала велике занепокоєння з боку міжнародної громадськості, в Україні вона поки не отримала широкого висвітлення у ЗМІ. Невідомо, чи ця інформація була оголошена місцевими ЗМІ чи посадовими особами, і як це може вплинути на розслідування події.

Нагадаємо, що італійський журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно сьогодні, 26 квітня, отримав поранення через атаку окупантів на Херсонщині. Відбувся обстріл російським безпілотником.