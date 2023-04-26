Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Журналист из Италии получил ранения из-за российских обстрелов в Херсоне arrow

Журналист из Италии получил ранения из-за российских обстрелов в Херсоне

26 апреля 2023 19:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Журналист из Италии получил ранения из-за российских обстрелов в Херсоне
Корреспондент итальянской газеты La Repubblica Коррадо Зунино. Фото: imagoeconomica
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Итальянский журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино сегодня, 26 апреля, получил ранение из-за атаки оккупантов в Херсонской области . Произошел обстрел российским беспилотником.

Об этом сообщает La Repubblica

Читайте также:

Детали инцидента

Корреспондент Коррадо Зунин и его фиксер Богдан Битик попали в засаду вблизи Антоновского моста. Украинец погиб на месте, в то время как Коррадо его спас бронежилет.

"Они начали стрелять по нам, я увидел Богдана на земле, он не двигался, я полз, пока не вышел из зоны обстрела. Я был весь в крови, меня отвезли в больницу. Я несколько раз пытался позвонить Богдану, он не отвечал. был моим большим другом, это ужасные страдания" ,— рассказал Зунино.

Сообщения итальянской газеты La Repubblica о ранении журналиста. Фото: скриншот с repubblica.it

В газете пишут, что журналиста забрали в Херсонскую больницу с ранениями плеча. О судьбе сотрудника пока ничего не известно.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уверяет, что потерпевший сейчас чувствует себя хорошо. А по его состоянию смотрит посольство Италии в Киеве.

Как сообщают в Офисе Генпрокурора, при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что командование российских оккупационных войск в Украине опрокинуло дополнительные резервы на Запорожское и Херсонское направления. Также на этих фронтах наблюдается усиление деятельности оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас