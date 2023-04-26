Журналист из Италии получил ранения из-за российских обстрелов в Херсоне

Корреспондент итальянской газеты La Repubblica Коррадо Зунино. Фото: imagoeconomica

Итальянский журналист газеты La Repubblica Коррадо Зунино сегодня, 26 апреля, получил ранение из-за атаки оккупантов в Херсонской области . Произошел обстрел российским беспилотником.

Об этом сообщает La Repubblica.

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Детали инцидента

Корреспондент Коррадо Зунин и его фиксер Богдан Битик попали в засаду вблизи Антоновского моста. Украинец погиб на месте, в то время как Коррадо его спас бронежилет.

"Они начали стрелять по нам, я увидел Богдана на земле, он не двигался, я полз, пока не вышел из зоны обстрела. Я был весь в крови, меня отвезли в больницу. Я несколько раз пытался позвонить Богдану, он не отвечал. был моим большим другом, это ужасные страдания" ,— рассказал Зунино.

Сообщения итальянской газеты La Repubblica о ранении журналиста. Фото: скриншот с repubblica.it

В газете пишут, что журналиста забрали в Херсонскую больницу с ранениями плеча. О судьбе сотрудника пока ничего не известно.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уверяет, что потерпевший сейчас чувствует себя хорошо. А по его состоянию смотрит посольство Италии в Киеве.

Коррадо Зунино героналистов ди @repubblica , rimasto ferito ad una spalla durante l'attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguidoo dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che ha assicurato la piena collaborazione delle autorità ucraine. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 26 апреля 2023

Как сообщают в Офисе Генпрокурора, при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что командование российских оккупационных войск в Украине опрокинуло дополнительные резервы на Запорожское и Херсонское направления. Также на этих фронтах наблюдается усиление деятельности оккупантов.