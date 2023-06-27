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Украинских пленных до сих пор держат в Еленовке, — Лубинец

27 июня 2023 01:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинских пленных до сих пор держат в Еленовке, — Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Офис Омбудсмена Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские военнопленные до сих пор остаются во временно оккупированной Еленовке.

Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в интервью изданию ISLND TV.

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По словам уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, в Еленовке до сих пор держат украинских военных.

"В Еленовке еще остаются военнопленные... Делали все, чтобы мы потеряли с ними связь. Но нам удается получать происходящую информацию", — заявил Лубинец.

Также он сообщил, что оккупанты перевозили украинцев небольшими группами по 20-25 человек в разные учреждения.

А именно уничтожение азовцев в Еленовке Дмитрий Лубинец рассматривает как "публичную казнь".

Заметим, 29 июля прошлого года Россия нанесла удар по колонии в Оленовке, Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам. Тогда погибли не менее 50 воинов.

Напомним, освобожденные из плена бойцы полка "Азов" заявили, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что теракт в Еленовке был заранее спланированным россией массовым убийством украинских военнопленных. Сейчас для этого достаточно доказательств.

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