Украинских пленных до сих пор держат в Еленовке, — Лубинец
Украинские военнопленные до сих пор остаются во временно оккупированной Еленовке.
Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в интервью изданию ISLND TV.
Украинские военные в плену
По словам уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, в Еленовке до сих пор держат украинских военных.
"В Еленовке еще остаются военнопленные... Делали все, чтобы мы потеряли с ними связь. Но нам удается получать происходящую информацию", — заявил Лубинец.
Также он сообщил, что оккупанты перевозили украинцев небольшими группами по 20-25 человек в разные учреждения.
А именно уничтожение азовцев в Еленовке Дмитрий Лубинец рассматривает как "публичную казнь".
Заметим, 29 июля прошлого года Россия нанесла удар по колонии в Оленовке, Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам. Тогда погибли не менее 50 воинов.
Напомним, освобожденные из плена бойцы полка "Азов" заявили, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.
Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что теракт в Еленовке был заранее спланированным россией массовым убийством украинских военнопленных. Сейчас для этого достаточно доказательств.