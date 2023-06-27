Українських полонених досі тримають в Оленівці, — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Офіс Омбудсмена України

Українські військовополонені досі залишаються у тимчасово окупованій Оленівці.

Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю виданню ISLND TV.

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За словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, в Оленівці досі тримають українських військових.

"В Оленівці ще залишаються військовополонені... Робили все, щоб ми втратили з ними зв'язок. Але нам вдається отримувати інформацію, що там відбувається", — заявив Лубінець.

Також він повідомив, що окупанти перевозили українців невеликими групами по 20-25 осіб у різні установи.

А саме знищення азовців в Оленівці Дмитро Лубінець розглядає як "публічну страту".

Зауважимо, 29 липня минулого року Росія умисно завдала удару по колонії в Оленівці, Донецької області, де у той момент утримувались українські полонені, що призвело до численних жертв. Тоді загинуло щонайменше 50 воїнів.

Нагадаємо, звільнені з полону бійці полку "Азов" заявили, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що теракт в Оленівці було заздалегідь спланованим росією масовим вбивством українських військовополонених. Наразі для цього є достатньо доказів.