Українських полонених досі тримають в Оленівці, — Лубінець
Українські військовополонені досі залишаються у тимчасово окупованій Оленівці.
Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю виданню ISLND TV.
Українські військові у полоні
За словами уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубінця, в Оленівці досі тримають українських військових.
"В Оленівці ще залишаються військовополонені... Робили все, щоб ми втратили з ними зв'язок. Але нам вдається отримувати інформацію, що там відбувається", — заявив Лубінець.
Також він повідомив, що окупанти перевозили українців невеликими групами по 20-25 осіб у різні установи.
А саме знищення азовців в Оленівці Дмитро Лубінець розглядає як "публічну страту".
Зауважимо, 29 липня минулого року Росія умисно завдала удару по колонії в Оленівці, Донецької області, де у той момент утримувались українські полонені, що призвело до численних жертв. Тоді загинуло щонайменше 50 воїнів.
Нагадаємо, звільнені з полону бійці полку "Азов" заявили, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.
Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що теракт в Оленівці було заздалегідь спланованим росією масовим вбивством українських військовополонених. Наразі для цього є достатньо доказів.