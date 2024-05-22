Украинским военным предоставят дополнительные отпуска за уничтожение российской техники, — Кабмин

Бойцы бригады "Азов" на танке. Фото иллюстративное: facebook.com/azov.media4308

Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления и продолжительности дополнительных отпусков военнослужащим за уничтоженную технику российской армии. Больше всего дают за уничтоженный корабль или самолет врага.

Соответствующее постановление №585 от 21 мая обнародовано на правительственном портале.

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Отпуск за уничтоженную российскую технику

Отпуск предоставляется военнослужащим, непосредственно участвующим в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны во время особого периода, а также в мероприятиях по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Длительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в году. Отпуск может предоставляться в течение календарного года с сохранением денежного довольствия. Время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, не учитывается, но не более двух суток в один конец. Одновременное отсутствие не должно превышать 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения. По желанию военнослужащего, этот отпуск может быть соединен с ежегодным основным отпуском. Неиспользованные дни отпуска не переносятся на следующий календарный год.

За каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется такой отпуск:

за военный корабль — 5 календарных дней;

за военный самолет — 5 календарных дней;

за зенитно-ракетный комплекс — 4 календарных дня;

за самоходную артиллерийскую установку или реактивную систему залпового огня — 3 календарных дня;

за военный вертолет — 4 календарных дня;

за танк — 3 календарных дня;

за боевую машину десанта, бронетранспортер, командно-штабную машину, боевую машину пехоты, артиллерийскую систему — 3 календарных дня;

за другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 2 календарных дня;

за радиолокационные системы средств противовоздушной обороны — 4 календарных дня;

за средство контрбатарейной борьбы — 2 календарных дня;

за средство радиоэлектронной борьбы — 2 календарных дня;

за легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности — 1 календарный день;

за средние беспилотные летательные аппараты средней дальности — 2 календарных дня;

за тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности — 3 календарных дня;

за крылатую или баллистическую ракету — 3 календарных дня;

за комплекс дальнего визуального наблюдения — 4 календарных дня;

за средства радиоэлектронной разведки — 2 календарных дня.

Подтверждением уничтожения вражеской техники является журнал боевых действий, рапорт командира подразделения с указанием обстоятельств, места, даты, времени, способа уничтожения, типа техники, донесения командиров смежных подразделений, как и данные видеофиксации и технических средств разведки.

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