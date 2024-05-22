Бійці Нацгвардії ліквідували танк-сарай росіян на Лиманському напрямку

Нацгвардійці знищили на фронті російський танк-сарай — відео
Українські захисники продовжують нищити російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни бригади "Рубіж" ліквідували "цікавий" танк окупантів.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба МВС України у Telegram в середу, 22 травня.
Знищення російського танку-сараю
На Лиманському напрямку російські окупанти рухалися на танку, корпус якого "захистили" деревиною. Таким чином вони намагалися убезпечити техніку від влучань українських FPV-дронів.
Однак українським бійцям бригади "Рубіж" Національної Гвардії все одно вдалося знищити це диво інженерної думки росіян, на якому вони рухалися у напрямку українських позицій.
На відео видно, як після влучання дрона російська військова техніка вибухає та палає.
Раніше офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що використання окупантами "танків-сараїв" — не дуже ефективне.
Також ми писали, що під час наступу загарбників під Красногорівкою Донецької області ЗСУ знищили "танки-черепахи" ворога. Для ударів вони використовували ствольну артилерію, міномети і касетні боєприпаси.
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