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Нацгвардійці знищили на фронті російський танк-сарай — відео

22 травня 2024 14:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бійці Нацгвардії ліквідували танк-сарай росіян на Лиманському напрямку
Знищений танк-сарай. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни бригади "Рубіж" ліквідували "цікавий" танк окупантів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба МВС України у Telegram в середу, 22 травня.

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На Лиманському напрямку російські окупанти рухалися на танку, корпус якого "захистили" деревиною. Таким чином вони намагалися убезпечити техніку від влучань українських FPV-дронів.

Однак українським бійцям бригади "Рубіж" Національної Гвардії все одно вдалося знищити це диво інженерної думки росіян, на якому вони рухалися у напрямку українських позицій.

На відео видно, як після влучання дрона російська військова техніка вибухає та палає.

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Скриншот допису МВС України

Раніше офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков заявив, що використання окупантами "танків-сараїв" — не дуже ефективне.

Також ми писали, що під час наступу загарбників під Красногорівкою Донецької області ЗСУ знищили "танки-черепахи" ворога. Для ударів вони використовували ствольну артилерію, міномети і касетні боєприпаси. 

МВС
зброя
танки
військова техніка
окупанти
війна в Україні

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