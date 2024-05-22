Українським військовим нададуть додаткові відпустки за знищення російської техніки, — Кабмін

Бійці бригади "Азов" на танку. Фото ілюстративне: facebook.com/azov.media4308

Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання та тривалість додаткових відпусток військовослужбовцям за знищену техніку російської армії. Найбільше дають за знищений корабель чи літак ворога.

Відповідна постанова № 585 від 21 травня оприлюднена на урядовому порталі.

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Відпустка за знищену російську техніку

Відпустка надається військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони під час особливого періоду, а також у заходах з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. Відпустка може надаватися протягом календарного року зі збереженням грошового забезпечення. Час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, не враховується, але не більше двох діб в один кінець. Одночасна відсутність не повинна перевищувати 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. За бажанням військовослужбовця, ця відпустка може бути поєднана з щорічною основною відпусткою. Невикористані дні відпустки не переносяться на наступний календарний рік.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається така відпустка:

за військовий корабель — 5 календарних днів;

за військовий літак — 5 календарних днів;

за зенітно-ракетний комплекс — 4 календарних дні;

за самохідну артилерійську установку або реактивну систему залпового вогню — 3 календарних дні;

за військовий вертоліт — 4 календарних дні;

за танк — 3 календарних дні;

за бойову машину десанту, бронетранспортер, командно-штабну машину, бойову машину піхоти, артилерійську систему — 3 календарних дні;

за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 2 календарних дні;

за радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — 4 календарних дні;

за засіб контрбатарейної боротьби — 2 календарних дні;

за засіб радіоелектронної боротьби — 2 календарних дні;

за легкі безпілотні літальні апарати малої дальності — 1 календарний день;

за середні безпілотні літальні апарати середньої дальності — 2 календарних дні;

за важкі безпілотні літальні апарати великої дальності — 3 календарних дні;

за крилату або балістичну ракету — 3 календарних дні;

за комплекс дальнього візуального спостереження — 4 календарних дні;

за засоби радіоелектронної розвідки — 2 календарних дні.

Підтвердженням знищення ворожої техніки є журнал бойових дій, рапорт командира підрозділу із зазначенням обставин, місця, дати, часу, способу знищення, типу техніки, донесення командирів суміжних підрозділів, а також дані відеофіксації та технічних засобів розвідки.

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