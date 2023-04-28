Украинским военным удалось достичь паритета в артиллерии в Бахмуте, — Череватый

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: Serhii Cherevatyi

Украинским военным удалось достичь равенства в артиллерии на Бахмутском направлении благодаря своей точности работы.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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По словам спикера, у врага остается математическое преимущество в артиллерии, украинские войска продолжают работать максимально точно, что позволяет им поражать цели качественно.

Однако, Череватый также отметил, что украинские военные находятся на "артиллерийской диете", так как вражеская артиллерия имеет больше возможностей в этой области. Несмотря на это, артиллеристы и ракетчики украинской армии привыкли к такой ситуации и максимально точно сверяют цели с данными беспилотных летательных аппаратов, стараясь поражать их.

Череватый подчеркнул, что артиллерия играет важную роль на Восточном направлении, так как вражеская авиация не может полностью работать из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО) украинских военных, и не может дать оккупантам существенное преимущество на поле боя.

Спикер Восточной группировки сообщил, что за последние сутки враг усилил огневые удары по позициям украинских военных. В Восточной операционной зоне зафиксировано 1145 обстрелов из артиллерии различных калибров и ракетных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, что в боях за Бахмут растет конкуренция между российскими частными военными компаниями. По оценкам ISW, финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ЧВК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям.