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Українським військовим вдалося досягти паритету в артилерії у Бахмуті, — Череватийий

28 квітня 2023 14:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українським військовим вдалося досягти паритету в артилерії у Бахмуті, — Череватийий
Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: Serhii Cherevatyi
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українським військовим удалося досягти рівності в артилерії на Бахмутському напрямі завдяки своїй точності роботи.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Що сказав Череватий

За словами речника, у ворога залишається математична перевага в артилерії, українські війська продовжують працювати максимально точно, що дозволяє їм вражати цілі якісно.

Однак Череватий також зазначив, що українські військові перебувають на "артилерійській дієті", оскільки ворожа артилерія має більше можливостей у цій галузі. Попри це, артилеристи та ракетники української армії звикли до такої ситуації й максимально точно звіряють цілі з даними безпілотних літальних апаратів, намагаючись вражати їх.

Череватий наголосив, що артилерія відіграє важливу роль на Східному напрямку, оскільки ворожа авіація не може повністю працювати через роботу систем протиповітряної оборони (ППО) українських військових, і не може дати окупантам суттєву перевагу на полі бою.

Речник Східного угруповання повідомив, що за останню добу ворог посилив вогневі удари по позиціях українських військових. У Східній операційній зоні зафіксовано 1145 обстрілів з артилерії різних калібрів та ракетних систем залпового вогню (РСЗВ).

Нагадаємо, що у боях за Бахмут зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями. За оцінками ISW, фінансист "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, посилення присутності інших приватних військових формувань у районі Бахмуту може призвести до значних розбіжностей.

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