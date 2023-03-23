Украинскую армию сдерживают медленные поставки западного вооружения, — Washington Post

ВСУ все еще не хватает оружия для весеннего контрнаступления

Несмотря на то, что США и другие западные партнеры наращивают поддержку Украины, ВСУ по-прежнему недостаточно оружия для контрнаступления. Нередко вопрос поставки оружия занимает очень много времени.

Об этом пишет издание Washington Post.

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В материале говорится, что поставка оружия от партнеров занимает очень много времени. А это особенно актуально на фоне того, что обе стороны готовятся к весеннему наступлению, которое может повлиять на исход войны.

Washington Post пишет, что обещанные боевые танки США Abrams усилят состоятельность ВСУ, но они прибудут не раньше осени, то есть примерно через полгода после ожидаемого весеннего контрнаступления украинской армии.

"Время на стороне россии, а это значит, что у нее есть солдаты и техника, чтобы вести долгую войну на огромном фронте", — подчеркнула аналитик Европейской программы Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Также издание пишет, что даже поставки, которые уже были анонсированы, могут столкнуться с задержками, если линии поставки и транспортные узлы будут перегружены.

Напомним, ранее мы писали, что генерал Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении.