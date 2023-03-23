Українську армію стримують повільні поставки західного озброєння, — Washington Post

ЗСУ все ще бракує зброї для весняного контрнаступу

Попри те, що США та інші західні партнери нарощують підтримку України, ЗСУ все ще недостатньо зброї для контрнаступу. Нерідко питання поставки зброї займає дуже багато часу.

Про це пише видання Washington Post.

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У матеріалі йдеться, що поставка зброї від партнерів займає дуже багато часу. А це особливо актуально на тлі того, що обидві сторони готуються до весняного наступу, який може вплинути на результат війни.

Washington Post пише, що обіцяні бойові танки США Abrams посилять спроможність ЗСУ, але вони прибудуть не раніше осені, тобто приблизно через півроку після очікуваного весняного контрнаступу української армії.

"Час на боці рф, а це означає, що у неї є солдати і техніка, щоб вести довгу війну на величезному фронті", — наголосила аналітик Європейської програми Атлантичної ради Рейчел Ріццо.

Також видання пише, що навіть ті поставки, які вже були анонсовані, можуть зіткнутися із затримками, якщо лінії постачання і транспортні вузли будуть перевантажені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що генерал Олександр Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку.