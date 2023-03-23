Українську армію стримують повільні поставки західного озброєння, — Washington Post
Попри те, що США та інші західні партнери нарощують підтримку України, ЗСУ все ще недостатньо зброї для контрнаступу. Нерідко питання поставки зброї займає дуже багато часу.
Про це пише видання Washington Post.
-
Україна отримала від Словаччини перші чотири винищувачі МіГ-29
-
Йшли за "перевіреним" маршрутом: на Одещині прикордонники зловили чотирьох втікачів
-
Зрадник України Тимощук позивається до УАФ
-
Влада Угорщини заявила, що не арештує путіна, якщо той приїде до країни
-
Коли Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським: прогноз експерта
-
ПриватБанк запустив кредитну програму для експортерів
-
Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО
-
Віта Семеренко перемогла у гонці на турнірі з біатлону
-
Одеські громадські діячі запропонували варіанти благоустрою Катерининської площі
-
Схеми нелегального виїзду за кордон: СБУ повідомила про підозру організаторам
Деталі
У матеріалі йдеться, що поставка зброї від партнерів займає дуже багато часу. А це особливо актуально на тлі того, що обидві сторони готуються до весняного наступу, який може вплинути на результат війни.
Washington Post пише, що обіцяні бойові танки США Abrams посилять спроможність ЗСУ, але вони прибудуть не раніше осені, тобто приблизно через півроку після очікуваного весняного контрнаступу української армії.
"Час на боці рф, а це означає, що у неї є солдати і техніка, щоб вести довгу війну на величезному фронті", — наголосила аналітик Європейської програми Атлантичної ради Рейчел Ріццо.
Також видання пише, що навіть ті поставки, які вже були анонсовані, можуть зіткнутися із затримками, якщо лінії постачання і транспортні вузли будуть перевантажені.
Нагадаємо, раніше ми писали, що генерал Олександр Сирський натякнув на контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку.