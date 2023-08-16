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Украинцы до сих пор не могут получить деньги по ВПЛ в августе: в чем причина

16 августа 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинцы до сих пор не могут получить деньги по ВПЛ в августе: в чем причина
Денежные банкноты. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. Украинцы, которые начиная с 24 февраля 2022 года вынуждены были покинуть свои дома из-за сложной ситуации в стране, и стали внутренне перемещенными лицами, получили право на получение финансовой помощи от государства.

Новини.LIVE разбирались, почему возникают задержки в выплатах.

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Сообщается, что размер финансовой помощи составляет:

  • 2 тыс. грн ежемесячно для взрослых в возрасте от 18 лет;
  • 3 тыс. грн. ежемесячно для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Заметим, что выплаты получают те лица, которые имеют официальный статус внутренне перемещенных лиц.

Что касается возможных задержек в выплатах, то в Министерстве социальной политики отмечают, что чаще всего причиной таких задержек являются технические проблемы в обработке платежей.

Напомним, тысячи украинцев, скрываясь от смерти, покинули страну. Больше украинцев приютили Польша, Словакия, Франция, Германия.

В начале 2023 года в Польше было зарегистрировано около 1,3 миллионов украинских беженцев. Но их количество за полгода снизилось до 968 тысяч человек.

А вот в Германии — наоборот — количество украинцев выросло. Пока их насчитывается около 1,08 миллиона граждан Украины, но эта цифра постоянно растет.

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