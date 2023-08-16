Українці досі не можуть отримати гроші з ВПО у серпні: у чому причина

Грошіві банкноти. Фото: Новини.LIVE

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Українці, які починаючи з 24 лютого 2022 року змушені були покинути свої домівки через складну ситуацію в країні, і стали внутрішньо переміщеними особами, отримали право на отримання фінансової допомоги від держави.

Новини.LIVE розбиралися, чому виникають затримки у виплатах.

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Фінансова допомога від держави

Повідомляється, що розмір фінансової допомоги становить:

2 тис. грн щомісяця для дорослих осіб віком від 18 років;

3 тис. грн щомісяця для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Зауважимо, виплати отримують ті особи, які мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб.

Щодо можливих затримок у виплатах, у Міністерстві соціальної політики зазначають, що найчастіше причиною таких затримок є технічні проблеми в обробці платежів.

Нагадаємо, тисячі українців, ховаючись від смерті, покинули країну. Найбільше українців прихистили Польща, Словакія, Франція, Німеччина.

На початку 2023 року в Польщі було зареєстровано близько 1,3 мільйона українських біженців. Але їхня кількість за пів року знизилася до 968 тисяч осіб.

А ось у Німеччині — навпаки — кількість українців зросла. Наразі їх налічується близько 1,08 мільйона громадян України, але ця цифра постійно зростає.