Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українці досі не можуть отримати гроші з ВПО у серпні: у чому причина arrow

Українці досі не можуть отримати гроші з ВПО у серпні: у чому причина

16 серпня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українці досі не можуть отримати гроші з ВПО у серпні: у чому причина
Грошіві банкноти. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Українці, які починаючи з 24 лютого 2022 року змушені були покинути свої домівки через складну ситуацію в країні, і стали внутрішньо переміщеними особами, отримали право на отримання фінансової допомоги від держави.

Новини.LIVE розбиралися, чому виникають затримки у виплатах.

Читайте також:

Фінансова допомога від держави

Повідомляється, що розмір фінансової допомоги становить:

  • 2 тис. грн щомісяця для дорослих осіб віком від 18 років;
  • 3 тис. грн щомісяця для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Зауважимо, виплати отримують ті особи, які мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб.

Щодо можливих затримок у виплатах, у Міністерстві соціальної політики зазначають, що найчастіше причиною таких затримок є технічні проблеми в обробці платежів. 

Нагадаємо, тисячі українців, ховаючись від смерті, покинули країну. Найбільше українців прихистили Польща, Словакія, Франція, Німеччина.

На початку 2023 року в Польщі було зареєстровано близько 1,3 мільйона українських біженців. Але їхня кількість за пів року знизилася до 968 тисяч осіб.

А ось у Німеччині — навпаки — кількість українців зросла. Наразі їх налічується близько 1,08 мільйона громадян України, але ця цифра постійно зростає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз