Волонтеры стали меньше помогать ВСУ - что произошло

Волонтеры передают помощь ВСУ. Фото иллюстративное: lpnu.ua

Украинцы стали донатить меньше средств на ВСУ. Люди устали от войны, у многих уже нет денег, чтобы поддерживать своих защитников.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" сказала украинская актриса и волонтер Алла Мартынюк.

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Волонтеры уже не могут помогать военным как раньше

По словам Мартынюк, уровень донатов значительно упал, если сравнивать с прошлым годом.

"Мы не можем помогать военным как раньше. С этой же техникой, то есть автомобилями. И это большая проблема. Такая же проблема с бизнесами, которые помогали фондам и военным. Донаты сильно уменьшились за последний год", — рассказала волонтер.

Волонтер говорит, что донатят обычно одни и те же люди, преимущественно средний сегмент населения.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла участие в Рижском марафоне, чтобы собрать деньги на дроны для Украины.

Также мы писали, что в Одессе в начале мая было собрано почти 2 миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины.