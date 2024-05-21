Волонтери стали менше допомагати ЗСУ — що сталося

Волонтери передають допомогу ЗСУ. Фото ілюстративне: lpnu.ua

Українці стали донатити менше коштів на ЗСУ. Люди втомилися від війни і вже не мають грошей, аби підтримувати своїх захисників.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" сказала українська акторка та волонтер Алла Мартинюк.

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Волонтери вже не можуть допомагати військовим як раніше

За словами Мартинюк, рівень донатів значно впав, якщо порівнювати з минулим роком.

"Ми не можемо допомагати військовим як раніше. З ціює ж технікою, тобто автомобілями. І це є великою проблемою. Така ж проблема з бізнесами, які допомагали фондам та військовим. Донати сильно зменшилися за останній рік", — розповіла волонтер.

Волонтер каже, що донатять зазвичай одні й ті ж самі, переважно середній сегмент населення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, щоб зібрати гроші на дрони для України.

Також ми писали, що в Одесі на початку травня було зібрано майже 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України.