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Українці стали менше донатити на ЗСУ — волонтер пояснила чому

21 травня 2024 00:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Волонтери стали менше допомагати ЗСУ — що сталося
Волонтери передають допомогу ЗСУ. Фото ілюстративне: lpnu.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українці стали донатити менше коштів на ЗСУ. Люди втомилися від війни і вже не мають грошей, аби підтримувати своїх захисників.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" сказала українська акторка та волонтер Алла Мартинюк. 

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Волонтери вже не можуть допомагати військовим як раніше

За словами Мартинюк, рівень донатів значно впав, якщо порівнювати з минулим роком. 

"Ми не можемо допомагати військовим як раніше. З ціює ж технікою, тобто автомобілями. І це є великою проблемою. Така ж проблема з бізнесами, які допомагали фондам та військовим. Донати сильно зменшилися за останній рік", — розповіла волонтер. 

Волонтер каже, що донатять зазвичай одні й ті ж самі, переважно середній сегмент населення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, щоб зібрати гроші на дрони для України. 

Також ми писали, що в Одесі на початку травня було зібрано майже 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України.

війна
ЗСУ
гуманітарна допомога
волонтери
бізнес

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