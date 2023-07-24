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Украинцы в июне перечислили на армию рекордную сумму денег

24 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинцы в июне перечислили на армию рекордную сумму денег
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С началом полномасштабной войны практически каждый украинец стал волонтером и помогает ВСУ. В прошлом месяце украинцы вообще установили рекорд — они перевели на армию сумасшедшую сумму.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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Сообщается, что за первое полугодие текущего года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 миллиарда гривен. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только за июнь украинцы задонатили рекордные 2,4 миллиарда гривен.

  • United24 — 5,54 миллиарда гривен или 66% от общего объема,
  • Фонд "Вернись живым" — 1,81 миллиарда гривен (22%),
  • Фонд Сергея Притулы — около 1 миллиарда гривен (12%).

2,4 миллиарда гривен на оборону в июне являются абсолютным рекордом и почти половиной всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум составил 2,24 миллиарда гривен. Он был собран на этой платформе в июле 2022 года.

Напомним, Вооруженные силы Украины ведут активную борьбу с армией РФ. Жестокие бои ведутся на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки здесь произошло 27 столкновений. При этом со стороны Беларуси не наблюдается формирование наступательных группировок.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.

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