Українці у червні перерахували на армію рекордну суму грошей

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

З початком повномаштабної війни практично кожен українець став волонтером і допомагає ЗСУ. Минулого місяця українці взагалі встановили рекорд — вони перевели на армію шалену суму.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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Повідомляється, що за перше півріччя поточного року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 мільярда гривень. Це на 22% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Лише за червень українці задонатили рекордні 2,4 мільярди гривень.

United24 — 5,54 мільярда гривень або 66% від загального обсягу,

Фонд "Повернись живим" — 1,81 мільярда гривень (22%),

Фонд Сергія Притули — близько 1 мільярдів гривень (12%).

Як зазначається, 2,4 мільярда гривень на оборону в червні є абсолютним рекордом і майже половиною всіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум становив 2,24 мільярда гривень. Він був зібраний цією платформою у липні 2022 року.

Нагадаємо, Збройні сили України ведуть активну боротьбу з армією РФ. Жорстокі бої ведуться на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби тут сталося 27 зіткнень. При цьому з боку Білорусі не спостерігається формування наступальних угруповань.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.