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Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

24 июля 2023 11:36
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация ограниченно пригодных в августе 2023 — как проходит и какие особенности
Военнообязанный уточняет военно-учетные данные в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки. Также мобилизуют мужчин, имеющих ограниченную пригодность.

Об особенностях мобилизации таких лиц рассказал спикер ТЦК и СП Полтавщины Роман Истомин.

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Как происходит мобилизация ограниченно пригодных

По словам Романа Истомина, если военнообязанному вручили повестку, он должен прийти в ТЦК и СП в указанные на документе дату и время. Независимо от того, имеет ли человек отсрочку, ограниченную пригодность или он полностью пригоден к службе.

С собой нужно брать личные и военные документы. Также обязательно при себе должны быть документы (если такие имеются), подтверждающие:

  • инвалидность;
  • болезни;
  • основания для отсрочки.

"Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным",
— отметил спикер ТЦК.

Истомин отметил, если военнообязанный ограниченно пригоден, в военное время он может быть мобилизован в ряды ВСУ. Однако есть важный нюанс, который следует помнить — такие лица не могут проходить службу в определенных воинских частях, например в ССО и десантно-штурмовых войсках. А также плавскладах, морской пехоте, спецсооружениях.

Граждане со статусом "ограниченно пригодный" могут привлекаться к службе в частях, подразделениях обеспечения, в военных комиссариатах ТЦК, в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Истомин также опроверг вброс о том, что в Украине якобы закончились пригодные военнообязанные, и поэтому в армию начали набирать ограниченно годных.

Он подчеркнул, что такие категории военнообязанных мужчин по-прежнему подлежат призыву, ведь в условиях полномасштабной войны это не является чем-то чрезвычайным. Мобилизация ограниченно годных вполне законна и предусмотрена законодательством.

На сегодня комплектуют не только подразделения, которые находятся на фронте, поэтому при необходимости мобилизуют ограниченно приданых.

 

Как происходит мобилизация ограниченно пригодных
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП

Кто получает статус ограниченно пригодного в Украине

Во время военного положения военно-врачебные комиссии руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе.

Таким образом, именно врачи определяют, в каком случае нельзя служить мужчине. Когда следует исключить из учета, когда лицо ограниченно пригодно, а когда способно выполнять обязанности.

В постановлении ВВК в произвольной форме также указывается, какие виды службы и работы противопоказаны лицу, признанному ограниченно пригодным.

 

Что делать если ограниченно пригодного отправили служить в высокомобильных десантных войсках
Украинские военные на фронте. Фото: google.com

Что делать если ограниченно пригодного отправили служить в высокомобильных десантных войсках

Как рассказала юрист Нели Романенко, в таком случае нужно инициировать перемещение.

В соответствии с п. 112 "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины", военнослужащий может быть перемещен на новое место военной службы из одной военной службы в другую в случаях, определенных п. 82 настоящего положения.

Перемещение военнослужащего из вывода ВВК осуществляется при наличии соответствующего медицинского заключения, по рапорту.

Для этого нужно:

  • подать рапорт к командиру или руководителю воинской части о перемещении по состоянию здоровья;
  • добавить вывод ВВК о признании человека ограниченно пригодным к военной службе;
  • предоставить отношение (согласие командира воинской части, в которую военный намерен перевестись).

Правовед подчеркивает, что необходимо заранее договориться с воинской частью, если у них есть место работы, чтобы начальник этой части написал специальный документ.

Если рапорт подается без указания конкретной части и отношения, его рассмотрение могут приостановить. В таком случае военного могут переместить либо на равнозначные должности, либо на более низкие должности по состоянию здоровья.

Раньше мы рассказывали, когда ограниченно подходящие лица в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы писали, могут ли исключенных из военного учета отправить на ВВК.

Также мы сообщали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

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