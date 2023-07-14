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Украинцев, отказавшихся от паспортов РФ, оккупанты принудительно выселяют в Россию

14 июля 2023 11:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинцев, отказавшихся от паспортов РФ, оккупанты принудительно выселяют в Россию
Российские войска проводят облавы в Геническом районе Херсона. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты депортируют всех граждан Украины, отказавшихся от российских паспортов, на территорию РФ. На их место завозят население беднейших российских регионов.

Об этом на брифинге сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

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Депортация украинцев

По информации Генштаба, российские оккупанты прибегают к насильственной ассимиляции украинцев на захваченных ими территориях.

Для этого, в частности, россияне стали использовать практику искусственного переселения людей.

Так, в Геническом районе Херсонской области российские оккупанты начали процесс выселения тех украинских граждан, которые отказались от получения паспортов РФ, на территорию Российской Федерации.

Кто заменит украинцев

Известно, что на жительство депортированных в Россию украинцев завозятся граждане России.

Прежде всего, речь идет о представителях национальных меньшинств из беднейших российских регионов.

Генштаб о депортации украинцев оккупантами
Генштаб о депортации украинцев оккупантами

Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров еще в мае предупреждал, что российские оккупанты планируют депортировать с захваченных территорий Украины всех местных жителей.

Для этого, пояснил Федоров, россияне поначалу провозгласили "военное положение" на всех оккупированных территориях.

А теперь они же предлагают принудительно и контролируемо депортировать все население тех районов, где объявлено "военное положение", то есть со всех украинских территорий.

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