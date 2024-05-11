Украину невозможно обеспечить нужным объемом ракет для Patriot — причина

Система Patriot. Фото: Reuters

Украина нуждается в большем количестве ракет для ПВО Patriot. Однако сейчас во всем мире существует дефицит не только самих систем, но и ракет к ним.

Об этом сообщило издание Neue Zürcher Zeitung в пятницу, 10 мая.

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Ограниченное производство ракет для Patriot

Согласно предоставленной информации, Украина и Израиль нуждаются в ракетах для защиты. Многие страны, в частности, в Европе, стремятся увеличить свои военные запасы. Соединенные Штаты также рассматривают возможность интеграции системы Patriot в свой военно-морской флот. Эта система должна быть интегрирована с системой управления Aegis для защиты американских кораблей в случае конфликта у Тайваня.

Однако производство ракет для систем Patriot достаточно ограничено и не может быть быстро увеличено. С момента ввода в эксплуатацию первой системы Patriot в США в 1984 году ракеты постоянно модернизируются. На сегодняшний день существуют два основных типа: передовая ракета PAC-3 MSE, эффективная против баллистических ракет средней дальности, и более старая модель PAC-2 GEM-T, которая преимущественно используется против самолетов и крылатых ракет.

Современные ракеты PAC-3 производятся исключительно компанией Lockheed Martin в городе Камден, штат Арканзас. От начального объема производства в 350 единиц в 2018 году цифра была увеличена до 500 единиц в прошлом году. К 2027 году планируется увеличение до 650 единиц. Для этого Lockheed Martin открыла новый завод площадью 7 900 квадратных метров и планирует дополнительные инвестиции.

Более старые ракеты PAC-2 также производятся в США компанией Raytheon. Ежегодный объем производства составляет 240 единиц, но к 2027 году он должен возрасти до 420 единиц. Кроме того, ведется разработка производства в Европе.

Напомним, в NYT заявили, что Украина может ожидать получения новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot от Германии не раньше конца июня этого года.

Ранее глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес заявила на заседании Рамштайна о передаче Украине ракет-перехватчиков в зенитно-ракетный комплекс Patriot.