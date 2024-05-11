Україну неможливо забезпечити потрібним обсягом ракет для Patriot — причина

Система Patriot. Фото: Reuters

Україна потребує більшої кількості ракет для ППО Patriot. Проте зараз у всьому світі існує дефіцит не лише самих систем, але й ракет до них.

Про це повідомило видання Neue Zürcher Zeitung у п'ятницю, 10 травня.

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Обмежене виробництво ракет для Patriot

Згідно з наданою інформацією, Україна та Ізраїль мають потребу в ракетах для захисту. Багато країн, зокрема в Європі, прагнуть збільшити свої військові запаси. Також Сполучені Штати розглядають можливість інтеграції системи Patriot у свій військово-морський флот. Ця система має бути інтегрована з системою управління Aegis для захисту американських кораблів у разі конфлікту біля Тайваню.

Проте виробництво ракет для систем Patriot є досить обмеженим і не може бути швидко збільшеним. З моменту введення в експлуатацію першої системи Patriot у США у 1984 році, ракети постійно модернізуються. На сьогодні існують два основні типи: передова ракета PAC-3 MSE, яка є ефективною проти балістичних ракет середньої дальності, та старіша модель PAC-2 GEM-T, яка переважно використовується проти літаків та крилатих ракет.

Сучасні ракети PAC-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у місті Камден, штат Арканзас. Від початкового обсягу виробництва у 350 одиниць у 2018 році, цифра була збільшена до 500 одиниць минулого року. До 2027 року планується збільшення до 650 одиниць. Для цього Lockheed Martin відкрила новий завод площею 7900 квадратних метрів і планує додаткові інвестиції.

Старіші ракети PAC-2 також виробляються в США компанією Raytheon. Щорічний обсяг виробництва становить 240 одиниць, але до 2027 року він має зрости до 420 одиниць. Окрім того, ведеться розробка виробництва в Європі.

Нагадаємо, у NYT заявили, що Україна може очікувати отримання нових зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot від Німеччини не раніше кінця червня цього року.

Раніше очільниця Міністерства оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила на засіданні Рамштайну про передачу Україні ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетного комплексу Patriot.