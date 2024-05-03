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Украину охватила масштабная воздушная тревога — в воздухе российские самолеты

3 мая 2024 18:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украину охватила масштабная воздушная тревога — в воздухе российские самолеты
Взлет истребителя МиГ-31. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украиной снова ширится масштабная воздушная тревога . По предварительной информации, в воздух взлетел российский истребитель-перехватчик МиГ-31.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как сообщается, самолет взлетел с российского аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

воздушная тревога
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 18:48 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

воздушная тревога украина
Карта тревог. Источник: alerts.in.ua

Отметим, что МиГ-31 — старейший и одновременно самый быстрый истребитель Воздушно-космических сил России. Он развивает скорость до 3000 км/ч и способен нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Напомним, истребитель уже находился в воздухе в пятницу днем, 3 мая, в результате чего "покраснела" вся Украина.

Сирены прозвучали и ночью: прифронтовым и приграничным с Россией регионам угрожало применение управляемых авиабомб.

Украина
воздушная тревога
самолеты
война в Украине
Россия

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