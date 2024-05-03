Украину охватила масштабная воздушная тревога — в воздухе российские самолеты
Украиной снова ширится масштабная воздушная тревога . По предварительной информации, в воздух взлетел российский истребитель-перехватчик МиГ-31.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Как сообщается, самолет взлетел с российского аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.
По состоянию на 18:48 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Отметим, что МиГ-31 — старейший и одновременно самый быстрый истребитель Воздушно-космических сил России. Он развивает скорость до 3000 км/ч и способен нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Напомним, истребитель уже находился в воздухе в пятницу днем, 3 мая, в результате чего "покраснела" вся Украина.
Сирены прозвучали и ночью: прифронтовым и приграничным с Россией регионам угрожало применение управляемых авиабомб.
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