Укрэнерго сделало заявление о ситуации на ЗАЭС
Украинские энергетики оперативно возобновили работу линии высоковольтных электропередач, питающей Запорожскую АЭС. ЗАЭС снова вернулась в украинскую энергосистему.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
ЗАЭС снова в отечественной энергосистеме
Специалисты Укрэнерго сумели оперативно отремонтировали единую линию высоковольтной электропередачи, питавшей Запорожскую атомную электростанцию.
Запорожская АЭС вернулась к работе от украинской энергосистемы, аварийные дизель-генераторы отключены.
Проблемы в Днепровском регионе
В результате российских обстрелов пострадала не только ЛЭП, ведущая к Запорожской АЭС, но и потребители в части Днепровского региона.
Так, было частично обесточено Запорожье.
В настоящее время постепенно возобновляется питание в пострадавших громадах Запорожской и Днепропетровской областей.
Напомним, в результате российских обстрелов сегодня ночью, 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач, Днепровская 750 кВ, на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз поставили под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.
Также мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крайне озабочен реальными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Ситуация вокруг станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.