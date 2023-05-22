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Укрэнерго сделало заявление о ситуации на ЗАЭС

22 мая 2023 13:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Укрэнерго сделало заявление о ситуации на ЗАЭС
Оккупированная россиянами Запорожская АЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские энергетики оперативно возобновили работу линии высоковольтных электропередач, питающей Запорожскую АЭС. ЗАЭС снова вернулась в украинскую энергосистему.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

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ЗАЭС снова в отечественной энергосистеме

Специалисты Укрэнерго сумели оперативно отремонтировали единую линию высоковольтной электропередачи, питавшей Запорожскую атомную электростанцию.

Запорожская АЭС вернулась к работе от украинской энергосистемы, аварийные дизель-генераторы отключены.

Проблемы в Днепровском регионе

В результате российских обстрелов пострадала не только ЛЭП, ведущая к Запорожской АЭС, но и потребители в части Днепровского региона.

Так, было частично обесточено Запорожье.

В настоящее время постепенно возобновляется питание в пострадавших громадах Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, в результате российских обстрелов сегодня ночью, 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач, Днепровская 750 кВ, на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз поставили под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.

Также мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крайне озабочен реальными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Ситуация вокруг станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

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