Укрэнерго сделало заявление о ситуации на ЗАЭС

Оккупированная россиянами Запорожская АЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko/File Photo

Украинские энергетики оперативно возобновили работу линии высоковольтных электропередач, питающей Запорожскую АЭС. ЗАЭС снова вернулась в украинскую энергосистему.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

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Специалисты Укрэнерго сумели оперативно отремонтировали единую линию высоковольтной электропередачи, питавшей Запорожскую атомную электростанцию.

Запорожская АЭС вернулась к работе от украинской энергосистемы, аварийные дизель-генераторы отключены.

Проблемы в Днепровском регионе

В результате российских обстрелов пострадала не только ЛЭП, ведущая к Запорожской АЭС, но и потребители в части Днепровского региона.

Так, было частично обесточено Запорожье.

В настоящее время постепенно возобновляется питание в пострадавших громадах Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, в результате российских обстрелов сегодня ночью, 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач, Днепровская 750 кВ, на Запорожской атомной электростанции. Захватчики в седьмой раз поставили под риск ядерную и радиационную безопасность всего мира.

Также мы писали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что крайне озабочен реальными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Запорожская АЭС. Ситуация вокруг станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.