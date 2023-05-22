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Запорізька АЕС переходить у режим блекауту через обстріл

22 травня 2023 09:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Запорізька АЕС переходить у режим блекауту через обстріл
Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок російського обстрілу сьогодні вночі, 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

Про це повідомляє Енергоатом.

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В Енергоатомі повідомили, що Запорізька АЕС переходить у режим блекауту.

"Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався", — йдеться у повідомленні.

У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом десяти діб може статися аварія на Запорізькій АЕС з радіаційними наслідками для всього світу. 

"Подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії", — наголосили в Енергоатомі.

Там додали, що ядерний тероризм РФ повинен негайно зупинитися, а окупанти покинути територію АЕС та міста Енергодар. 

Нагадаємо, сьогодні вночі, 22 травня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Сили ППО приземлили 20 ударних безпілотників та чотири крилаті ракети.

Також ми писали, що окупаційний контингент на Запорізькій АЕС готується до контрнаступу ЗСУ. Росіяни викопали нові траншеї та встановили додаткові міни.

Додамо, 18 травня Герман Галущенко сказав, що перебування військових РФ на території ЗАЕС несе ризики для всього континенту. Окупанти своїми діями порушили всі сім ключових принципів ядерної безпеки.

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