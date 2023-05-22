Укренерго зробило заяву щодо ситуації на ЗАЕС

Окупована росіянами Запорізька АЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko/File Photo

Українські енергетики оперативно відновили роботу лінії високовольтних електропередач, яка живить Запорізьку АЕС. ЗАЕС знову повернулася до української енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Фахівці Укренерго зуміли оперативно відремонтували єдину лінію високовольтної електропередачі, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Запорізька АЕС повернулася до живлення від української енергосистеми, аварійні дизель-генератори відключені.

Проблеми у Дніпровському регіоні

Внаслідок російських обстрілів постраждала не тільки ЛЕП, яка веде до Запорізької АЕС, а і споживачі у частині Дніпровського регіону.

Так, було частково знеструмлене Запоріжжя.

Зараз поступово відновлюється живлення у постраждалих громадах Запорізькій та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів сьогодні вночі, 22 травня, о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія передач, Дніпровська 750 кВ, на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники всьоме поставили під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

Також ми писали, що глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вкрай стурбований реальними загрозами безпеці, з якими стикається Запорізька АЕС. Ситуація навколо станції стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною.