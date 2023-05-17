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Укроборонпром и немецкая компания Rheinmetall начали сотрудничать

17 мая 2023 19:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Укроборонпром и немецкая компания Rheinmetall начали сотрудничать
Мужчина идет возле предприятия Укроборонпрома. Фото: Укроборонпром
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве путем создания совместного предприятия. Цель этого сотрудничества — укрепление оборонной промышленности Украины и ее национальной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

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Что известно

Согласно договору, основой и первым шагом для сотрудничества является техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, переданной Украине.

В дальнейшем партнеры намерены совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также совместно разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники на базе совместного предприятия с участием украинских и немецких специалистов.

"Быстрейшее удовлетворение неотложных потребностей Украины в ее борьбе за свободу и демократию является для нас чрезвычайно важным делом. Благодаря своему опыту и возможностям Rheinmetall имеет все, чтобы быть ценным и мощным партнером для Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В свою очередь Укроборонпром во главе с Юрием Гусевым является очень надежным партнером для нас", — подчеркнул исполнительный директор немецкой компании Армин Паппергер.

Отмечается, что начало работы совместного предприятия намечено на середину июля этого года.

Напомним, в марте Укроборонпром вместе с одной из стран НАТО начал производить 125-миллиметровые снаряды. Как отметили в государственном концерне, из соображений безопасности это производство было вынесено за пределы страны.

Но, добавили в Укроборонпроме, "в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и тому подобное".

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