Обломки ракеты в Днепре ранили женщину, — председатель ОВА Лысак

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: Telegram Сергея Лисака

ПВО сбило все восемь ракет над Днепропетровской областью. Но обломки одной российской ракеты упали на жилой дом и ранили 32-летнюю женщину.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Удар по Днепропетровщине

В ночь с 8 на 9 мая российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Днепропетровской области.

Противовоздушная оборона сбила все восемь запущенных россиянами ракет.

Но обломки одной ракеты упали на четырехэтажный жилой дом в Днепре.

Последствия атаки

Обломки российской ракеты повредили крышу и перекрытие нескольких квартир в многоэтажке.

На третьем этаже здания была обнаружена боевая часть ракеты.

Жителей дома эвакуировали, после чего пиротехники вывезли части российского боеприпаса.

К сожалению, была ранена 32-летняя местная жительница. Ее пришлось госпитализировать.

Напомним, глава КГВА Сергей Попко заявил, что над Киевом также сбили все воздушные цели.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что россияне этой ночью запустили 25 крылатых ракет, из которых украинская противовоздушная оборона сбила 23.