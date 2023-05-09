Уламки ракети у Дніпрі поранили жінку, — голова ОВА Лисак
ППО збила усі вісім ракет над Дніпропетровською областю. Але уламки однієї російської ракети упали на житловий будинок і поранили 32-річну жінку.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Удар по Дніпропетровщині
У ніч з 8 на 9 травня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території Дніпропетровської області.
Протиповітряна оборона збила усі вісім запущених росіянами ракет.
Але уламки однієї ракети упали на чотириповерховий житловий будинок у Дніпрі.
Наслідки атаки
Уламки російської ракети пошкодили дах і перекриття кількох квартир у багатоповерхівці.
На третьому поверсі будівлі виявили бойову частину ракети.
Мешканців будинку евакуювали, після чого піротехніки вивезли частини російського боєприпасу.
На жаль, була поранена 32-річна місцева мешканка. Її довелося госпіталізувати.
Нагадаємо, голова КМВА Сергій Попко заявив, що над Києвом також збили усі повітряні цілі.
А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що росіяни цієї ночі запустили 25 крилатих ракет, із яких українська протиповітряна оборона збила 23.