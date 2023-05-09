Уламки ракети у Дніпрі поранили жінку, — голова ОВА Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: Telegram Сергія Лисака

ППО збила усі вісім ракет над Дніпропетровською областю. Але уламки однієї російської ракети упали на житловий будинок і поранили 32-річну жінку.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Удар по Дніпропетровщині

У ніч з 8 на 9 травня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території Дніпропетровської області.

Протиповітряна оборона збила усі вісім запущених росіянами ракет.

Але уламки однієї ракети упали на чотириповерховий житловий будинок у Дніпрі.

Наслідки атаки

Уламки російської ракети пошкодили дах і перекриття кількох квартир у багатоповерхівці.

На третьому поверсі будівлі виявили бойову частину ракети.

Мешканців будинку евакуювали, після чого піротехніки вивезли частини російського боєприпасу.

На жаль, була поранена 32-річна місцева мешканка. Її довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, голова КМВА Сергій Попко заявив, що над Києвом також збили усі повітряні цілі.

А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що росіяни цієї ночі запустили 25 крилатих ракет, із яких українська протиповітряна оборона збила 23.