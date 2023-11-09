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Умеров обсудил с Лекорню производство оружия в Украине

9 ноября 2023 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умеров обсудил с Лекорню производство оружия в Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. Они обсудили продление военной помощи Украине.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook.

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По словам Умерова, продолжение военной помощи укрепит обороноспособность Украины как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

"Также мы обсудили видение расширения сотрудничества в оборонном секторе и локализации производства в Украине", — добавил глава Минобороны Украины.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" уже приступил к серийному производству ударных дронов-камикадзе, которые называют аналогами иранских Shahed. Силы обороны уже заказали беспилотники для своих операций.

Также мы писали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство активно расширяет производство различных видов вооружения. По его словам, это делается с целью уменьшения зависимости от партнеров.

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