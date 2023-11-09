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Умєров обговорив з Лекорню виробництво зброї в Україні

9 листопада 2023 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров обговорив з Лекорню виробництво зброї в Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню. Вони обговорили продовження військової допомоги Україні.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

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За словами Умєрова, продовження військової допомоги зміцнить обороноздатність України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

"Також ми обговорили візію розширення співпраці в оборонному секторі та локалізації виробництва в Україні", — додав очільник Міноборони України.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" вже розпочав серійне виробництво ударних дронів-камікадзе, які називають аналогами іранських Shahed. Сили оборони вже замовили безпілотники для своїх операцій.

Також ми писали, що очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава активно розширює виробництво різноманітних видів озброєння. За його словами, це робиться з метою зменшення залежності від партнерів. 

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