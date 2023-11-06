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Кулеба назвав головну причину, чому Україна активно нарощує виробництво зброї

6 листопада 2023 04:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба назвав головну причину, чому Україна активно нарощує виробництво зброї
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Global Look Press
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава активно розширює виробництво різноманітних видів озброєння. За його словами, це робиться з метою зменшення залежності від партнерів. 

Про це Дмитро Кулеба розповів виданню Welt.

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"Що стосується можливих подій у 2024 році (після президентських виборів у США. — Ред.), то нам доведеться почекати й подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що Кулеба анонсував більше зброї для України після зустрічі з главою Rheinmetall у Німеччині.

Також ми повідомляли, що очільник МЗС України закликав посилити ППО напередодні зими. Він пояснив, чому це дуже важливо.

Додамо, що Дмитро Кулеба прокоментував побоювання, що війна на Близькому Сході могла вплинути на підтримку України з боку міжнародних партнерів. Адже, як відомо, Німеччина досі не надала Україні крилаті ракети Taurus.

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