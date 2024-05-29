Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Украина имеет право обстреливать РФ

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе беседы обсудили ситуацию на фронте, а также украинские атаки по территории России.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в среду, 29 мая, в соцсети Х (ранее Twitter).

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We discussed the current situion at the front.



Commander-in-Chief Syrskyi reported in detail o situation on battlefield.



Я разделяюсь информированный мой американский коллега о мобилизации… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) May 29, 2024

Подробности переговоров

Умеров отметил, что во время переговоров речь шла о текущей ситуации на фронте, в частности Сырский рассказал главе Пентагона о событиях, разворачивающихся на поле боя. Также американского коллегу проинформировали о мобилизации и возобновлении боевых бригад.

Отдельное внимание стороны уделили обсуждению вопроса по поставке Украине боеприпасов и противовоздушной обороны.

"Россия продолжает применять управляемые авиабомбы по всей линии фронта. Я также подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории противника", — сообщил Умеров и добавил, что благодарен американским партнерам за постоянную поддержку.

Напомним, по информации ряда СМИ, Пентагон запретил Украине наносить удары по российским НПЗ. По данным Financial Times, неназванные официальные лица США сообщили, что Вашингтон хотел бы, чтобы Украина прекратила атаки, потому что нападение на такие энергетические объекты может спровоцировать месть и повысить мировые цены на нефть.

Также мы сообщали о том, что Польша официально разрешила Украине атаковать полученным от поляков оружием военную инфраструктуру на территории России. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.