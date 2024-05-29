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Умєров повідомив голові Пентагону, що Україна повинна мати право завдавати ударів по РФ

29 травня 2024 23:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Міністр оборони України Рустем Умєров під час переговорів із головою Пентагону Ллойдом Остіном заявив, що Україна має право обстрілювати РФ
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Під час цієї бесіди обговорили ситуацію на фронті, а також українські атаки по території Росії.

Про це очільник оборонного відомства повідомив у середу, 29 травня, у соцмережі Х (раніше Twitter).

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Подробиці переговорів

Умєров зазначив, що під час переговорів йшлося про поточну ситуацію на фронті, зокрема Сирський розповів очільнику Пентагону про події, що розгортаються на полі бою. Також американського колегу проінформували про мобілізацію та відновлення бойових бригад.

Окрему увагу сторони приділили обговоренню питання щодо постачання Україні боєприпасів і протиповітряної оборони. 

"Росія продовжує застосовувати керовані авіабомби по всій лінії фронту. Я також наголосив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території противника", — повідомив Умєров і додав, що вдячний американським партнерам за постійну підтримку.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, Пентагон заборонив Україні завдавати ударів по російських НПЗ. За даними Financial Times, неназвані офіційні особи США повідомили, що Вашингтон хотів би, щоб Україна припинила атаки, бо напад на такі енергетичні об'єкти може спровокувати помсту та підвищити світові ціни на нафту.

Також ми повідомляли про те, що Польща офіційно дозволила Україні атакувати отриманою від поляків зброєю військову інфраструктуру на території Росії. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Польща
переговори
Пентагон
Ллойд Остін
війна в Україні
Умєров

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