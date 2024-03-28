Умеров рассказал, сколько целей с начала 2024 года РФ выпустила по гражданским объектам

Последствия обстрелов Харькова. Фото: УНИАН

С начала 2024 года 97% ракет, БпЛА и управляемых бомб, которые запускает Россия по Украине, были направлены на гражданские объекты. Только 3% этих атак поразили военные цели.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на внеочередном заседании Совета Украина — НАТО.

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По его словам, общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по Украине превышает 9 килотонн, при этом лишь 3% поражали военные цели. 97% атак привели к повреждениям гражданской инфраструктуры.

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что 712 из 1804 жертв среди гражданского населения, подтвержденных ООН за последние 3 месяца, повлекли за собой ракетные атаки и атаки баражирующими боеприпасами", — рассказывает Умеров.

Министр также предоставил детальный обзор неотложных потребностей противовоздушной обороны Украины, подчеркивая важность поддержки партнеров в этом вопросе. Он подчеркнул, что это может спасти тысячи невинных жизней.

По словам министра, сбивание российских ракет в украинском небе является важным этапом в уменьшении угрозы для граничащих с Украиной государств-членов НАТО.

Напомним, что россияне атаковали Харьков авиабомбой.

Также мы писали о том, что российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате произошло попадание по автомобилю службы такси. Водитель погиб на месте.