Умєров розповів, скільки цілей від початку 2024 року РФ випустила по цивільних обʼєктах

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: УНІАН

З початку 2024 року 97% ракет, БпЛА та керованих бомб, які запускала Росія по Україні, спрямовувалися на цивільні об'єкти. Лише 3% цих атак вразили військові цілі.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на позачерговому засіданні Ради Україна — НАТО.

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За його словами, загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні перевищує 9 кілотонн, при цьому лише 3% від них вражали військові цілі. Натомість 97% атак призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури.

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні 3 місяці, спричинили ракетні атаки та атаки баражуючими боєприпасами", — розповідає Умєров.

Міністр також надав детальний огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України, підкреслюючи важливість підтримки партнерів у цьому питанні. Він підкреслив, що це може врятувати тисячі невинних життів.

За словами міністра, збиття російських ракет в українському небі є важливим етапом у зменшенні загрози для держав-членів НАТО, які межують з Україною.

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.

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