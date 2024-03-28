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Умєров розповів, скільки цілей від початку 2024 року РФ випустила по цивільних обʼєктах

28 березня 2024 21:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Умєров розповів, скільки цілей від початку 2024 року РФ випустила по цивільних обʼєктах
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

З початку 2024 року 97% ракет, БпЛА та керованих бомб, які запускала Росія по Україні, спрямовувалися на цивільні об'єкти. Лише 3% цих атак вразили військові цілі.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на позачерговому засіданні Ради Україна — НАТО.

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За його словами, загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні перевищує 9 кілотонн, при цьому лише 3% від них вражали військові цілі. Натомість 97% атак призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури.

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні 3 місяці, спричинили ракетні атаки та атаки баражуючими боєприпасами", — розповідає Умєров.

Міністр також надав детальний огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України, підкреслюючи важливість підтримки партнерів у цьому питанні. Він підкреслив, що це може врятувати тисячі невинних життів.

За словами міністра, збиття російських ракет в українському небі є важливим етапом у зменшенні загрози для держав-членів НАТО, які межують з Україною.

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою. 

Також ми писали про те, що російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок цього сталося влучання по автомобілю служби таксі. Водій загинув на місці.

російські війська
Україна
обстріли
війна в Україні
Умєров
загиблі

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