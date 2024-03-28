Умєров розповів, скільки цілей від початку 2024 року РФ випустила по цивільних обʼєктах
З початку 2024 року 97% ракет, БпЛА та керованих бомб, які запускала Росія по Україні, спрямовувалися на цивільні об'єкти. Лише 3% цих атак вразили військові цілі.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на позачерговому засіданні Ради Україна — НАТО.
Російські атаки по Україні
За його словами, загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні перевищує 9 кілотонн, при цьому лише 3% від них вражали військові цілі. Натомість 97% атак призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури.
"Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні 3 місяці, спричинили ракетні атаки та атаки баражуючими боєприпасами", — розповідає Умєров.
Міністр також надав детальний огляд нагальних потреб протиповітряної оборони України, підкреслюючи важливість підтримки партнерів у цьому питанні. Він підкреслив, що це може врятувати тисячі невинних життів.
За словами міністра, збиття російських ракет в українському небі є важливим етапом у зменшенні загрози для держав-членів НАТО, які межують з Україною.
Нагадаємо, що росіяни атакували Харків авіабомбою.
Також ми писали про те, що російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок цього сталося влучання по автомобілю служби таксі. Водій загинув на місці.
Читайте Новини.LIVE!