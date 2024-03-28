В Херсоні лунали вибухи — загинув водій таксі

Наслідки удару росіян по Херсону. Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок цього сталося влучання по автомобілю служби таксі. Водій загинув на місці.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у четвер, 28 березня.

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"На жаль, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Мої співчуття рідним та близьким…", — повідомив Прокудін.

Він також додав, що двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, отримали поранення. Їх доставили до лікарні, де потерпілим надають медичну допомогу.

Знищений уламками снарядів автомобіль. Фото: Херсонська ОВА

Загиблий таксист у автомобілі. Фото: Херсонська ОВА

Пошкоджений автомобіль. Фото: Херсонська ОВА

Раніше ми повідомляли, що в селі Михайлівка, що належить до Бериславського району Херсонської області, стався обстріл. Внаслідок влучання у житловий будинок померла жінка.

Також 27 березня вранці в Херсоні було чутно вибухи. Один з них пошкодив офісну будівлю в центрі міста, а також вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідньому будинку.

Нагадаємо, що 26 березня у Харкові пролунали вибухи. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. У Харкові постраждала нежитлова будівля, а у багатоповерхівці повилітали шибки.