В результате атаки РФ в Одессе вспыхнуло несколько пожаров и есть пострадавшие

Пожарный тушит возгорание. Фото: google.com

Ночью, 14 августа, РФ беспощадно атакует Одессу ракетами и БпЛА. Так, в результате вражеского обстрела от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров, у жителей выбиты окна.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна", — сообщает Кипер.

Также он подчеркнул, что опасность еще сохраняется.

Источник: t.me/odeskaODA

Также пользователи сети распространяют фотографии и видео последствий атаки РФ по городу.

Обновлено 03:07. Олег Кипер сообщил о предварительно трех пострадавших в результате российских обстрелов Одессы. Им оказывается медицинская помощь.

Источник: t.me/odeskaODA

Напомним, что повторные взрывы раздаются в Одессе ночью, 14 августа. Предварительно работают силы ПВО.

Также мы писали, что в Одессе ночью, 14 августа, гремят взрывы. Перед этим предупреждали об опасности атаки БпЛА, а также в регионе объявлена воздушная тревога.

Добавим, что в Запорожье ночью, 14 августа, раздаются взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300 в сторону города.