Унаслідок атаки РФ в Одесі спалахнуло кілька пожеж та є постраждалі

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: google.com

Вночі, 14 серпня, РФ нещадно атакує Одесу ракетами та БпЛА. Так, в результаті ворожого обстрілу від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж, у мешканців вибиті вікна.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна", — повідомляє Кіпер.

Також він наголосив, що небезпека ще зберігається.

Джерело: t.me/odeskaODA

Також користувачі мережі поширюють фото та відео наслідків атаки РФ по місту.

Оновлено 03:07. Олег Кіпер повідомив про попередньо трьох постраждалих внаслідок російського обстрілу Одеси. Їм надається медична допомога.

Джерело: t.me/odeskaODA

Нагадаємо, що повторні вибухи лунають в Одесі вночі, 14 серпня. Попередньо працюють сили ППО.

Також ми писали, що в Одесі вночі, 14 серпня, гримлять вибухи. Перед цим попереджали про небезпеку атаки БпЛА, також в регіоні оголошена повітряна тривога.

Додамо, що в Запоріжжі вночі, 14 серпня, лунають вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300 в бік міста.