Unilever готова отдать своих работников в РФ на войну против Украины, — BBC
В компании Unilever, которая является всемирно известной по изготовлению пищевых продуктов и бытовой химии, сообщили, что будут соблюдать российское законодательство по мобилизации, в случае того, если ее работники из РФ будут призваны в армию. В то же время, они говорят, что осуждают войну в Украине.
Об этом пишет BBC.
Соблюдают российские законы
По словам директора Unilever по бизнес-операциям и цепочке поставок Реджинальдо Экклиссато, они знают закон, где требуется от той или иной компании, ведущей свою работу в РФ, разрешение на мобилизацию работников в случае их призыва.
Так он ответил на просьбу группы B4Ukraine, которая занимается агитацией по прекращению работы в стране-агрессоре.
Реджинальдо Экклиссато добавил, что они всегда соблюдают законы той страны, в которой работают.
Позиция компании по поводу войны
В свою очередь компания осудила войну в Украине.
"Мы хотели бы повторить, что Unilever абсолютно осуждает войну в Украине как жестокий, бессмысленный акт российского государства, и мы продолжаем присоединяться к международному сообществу в призывах к стабильности и миру в регионе", — отметили в сообщении.
Почему Unilever не выходит из РФ
Также в компании подчеркнули, что продолжают функционировать в России, ведь "выход непростой". Они хотят "избежать риска того, что бизнес окажется в руках российского государства прямо или косвенно, и чтобы помочь защитить наших людей".
В Unilever в письме B4Ukraine заявили, что компания в бюджет РФ в течение прошлого года оплатила 3,8 миллиарда рублей налогов.
Спонсор войны
Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило британскую корпорацию Unilever в список спонсоров войны.
Напомним, российская фирма "Монблан", владельцами которой являются братья Сергей и Василий Бубка, продолжают работать на временно оккупированных территориях Украины. К тому же она сотрудничает с захватчиками.