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Unilever готова отдать своих работников в РФ на войну против Украины, — BBC

24 июля 2023 10:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Unilever готова отдать своих работников в РФ на войну против Украины, — BBC
Активисты во время акции, касающейся Unilever. Фото: Ukraine Solidarity Project
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В компании Unilever, которая является всемирно известной по изготовлению пищевых продуктов и бытовой химии, сообщили, что будут соблюдать российское законодательство по мобилизации, в случае того, если ее работники из РФ будут призваны в армию. В то же время, они говорят, что осуждают войну в Украине.

Об этом пишет BBC.

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Соблюдают российские законы

По словам директора Unilever по бизнес-операциям и цепочке поставок Реджинальдо Экклиссато, они знают закон, где требуется от той или иной компании, ведущей свою работу в РФ, разрешение на мобилизацию работников в случае их призыва.

Так он ответил на просьбу группы B4Ukraine, которая занимается агитацией по прекращению работы в стране-агрессоре.

Реджинальдо Экклиссато добавил, что они всегда соблюдают законы той страны, в которой работают.

Позиция компании по поводу войны

В свою очередь компания осудила войну в Украине.

"Мы хотели бы повторить, что Unilever абсолютно осуждает войну в Украине как жестокий, бессмысленный акт российского государства, и мы продолжаем присоединяться к международному сообществу в призывах к стабильности и миру в регионе", — отметили в сообщении.

Unilever признан международным спонсором войны
Бренды компании. Изображение: globalcosmeticsnews.com

Почему Unilever не выходит из РФ

Также в компании подчеркнули, что продолжают функционировать в России, ведь "выход непростой". Они хотят "избежать риска того, что бизнес окажется в руках российского государства прямо или косвенно, и чтобы помочь защитить наших людей".

В Unilever в письме B4Ukraine заявили, что компания в бюджет РФ в течение прошлого года оплатила 3,8 миллиарда рублей налогов.

Спонсор войны

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило британскую корпорацию Unilever в список спонсоров войны.

Напомним, российская фирма "Монблан", владельцами которой являются братья Сергей и Василий Бубка, продолжают работать на временно оккупированных территориях Украины. К тому же она сотрудничает с захватчиками.

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