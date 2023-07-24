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Unilever готова віддати своїх працівників в РФ на війну проти України, — BBC

24 липня 2023 10:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Unilever готова віддати своїх працівників в РФ на війну проти України, — BBC
Активісти під час акції, яка стосувалася Unilever. Фото: Ukraine Solidarity Project
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У компанії Unilever, яка є всесвітньовідомою з виготовлення харчових продуктів та побутової хімії, повідомили, що будуть дотримуватися російського законодавства щодо мобілізації, в разі того, якщо її працівників з РФ буде призвано до війська. Водночас вони кажуть, що засуджують війну в Україні. 

Про це пише BBC.

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Дотримуються російських законів

За словами директора Unilever з бізнес-операцій та ланцюжка поставок Реджинальдо Еккліссато, вони знають закон, де вимагається від тієї чи іншої компанії, яка веде свою роботу в РФ, дозвіл на мобілізацію працівників в разі їх призову. 

Так він відповів на прохання групи B4Ukraine, яка займається агітацією щодо припинення роботи в країні-агресорці. 

Реджинальдо Еккліссато додав, що вони завжди дотримуються законів тієї країни, в якій працюють. 

Позиція компанії щодо війни

Своєю чергою компанія засудила війну в Україні.

"Ми хотіли б повторити, що Unilever абсолютно засуджує війну в Україні як жорстокий, безглуздий акт російської держави, і ми продовжуємо приєднуватися до міжнародної спільноти в закликах до стабільності і миру в регіоні", — зазначили у повідомленні.

Unilever визнаний міжнародним спонсором війни
Бренди компанії. Зображення: globalcosmeticsnews.com

Чому Unilever не виходить з РФ

Також у компанії наголосили, що продовжують функціонувати в Росії, адже "вихід не є простим". Вони хочуть "уникнути ризику того, що бізнес опиниться в руках російської держави, прямо чи опосередковано, та щоб допомогти захистити наших людей".

В Unilever в листі до B4Ukraine заявили, що компанія до бюджету РФ протягом минулого року сплатила  3,8 мільярдів рублів податків. 

Спонсор війни

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції додало британську корпорацію Unilever до списку спонсорів війни. 

Нагадаємо, російська фірма "Монблан", власниками якої є брати Сергій та Василь Бубка, продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях України. До того ж вона співпрацює із загарбниками.

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