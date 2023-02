На сайте The Undeniable Street View можно пройтись по улицам разрушенных украинских городов

Скриншот с видео

В UNITED24 представили сайт, на котором можно в онлайн формате "пройтись" разрушенными российскими атаками городами Украины. Речь идет о Киеве, Ирпене, Харькове, Изюме, Чернигове и Сумах.

Об этом информирует пресс-служба фандрейзинговой платформы.

Подробности

Так, независимое агентство And Us из Дубая в партнерстве с UNITED24 создало сайт The Undeniable Street View, благодаря которому можно "пройтись" по улицам шести украинских городов, пострадавших от обстрелов россии. Это Киев, Ирпень, Харьков, Изюм, Чернигов и Сумы.

В отличие от Google Street View, этот сайт показывает, как выглядят города Украины после вторжения россии.

Перейдя на сайт The Undeniable Street View, каждый неравнодушный может задонатить на направление "Восстановление Украины" по ссылке и помочь тысячам украинцев вернуться в родные дома.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что убытки энергоинфраструктуры Украины от войны достигли почти 7 млрд долларов.

В целом украинская энергетическая система за год пережила 14 массированных ракетных атак, 17 атак ударными беспилотниками. Были нанесены 255 ударов по энергообъектам.