Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов arrow

UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

28 февраля 2023 13:46
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
На сайте The Undeniable Street View можно пройтись по улицам разрушенных украинских городов
Скриншот с видео
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В UNITED24 представили сайт, на котором можно в онлайн формате "пройтись" разрушенными российскими атаками городами Украины. Речь идет о Киеве, Ирпене, Харькове, Изюме, Чернигове и Сумах.

Об этом информирует пресс-служба фандрейзинговой платформы.

Читайте также:

Подробности

Так, независимое агентство And Us из Дубая в партнерстве с UNITED24 создало сайт The Undeniable Street View, благодаря которому можно "пройтись" по улицам шести украинских городов, пострадавших от обстрелов россии. Это Киев, Ирпень, Харьков, Изюм, Чернигов и Сумы.

В отличие от Google Street View, этот сайт показывает, как выглядят города Украины после вторжения россии.

Перейдя на сайт The Undeniable Street View, каждый неравнодушный может задонатить на направление "Восстановление Украины" по ссылке и помочь тысячам украинцев вернуться в родные дома.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что убытки энергоинфраструктуры Украины от войны достигли почти 7 млрд долларов.

В целом украинская энергетическая система за год пережила 14 массированных ракетных атак, 17 атак ударными беспилотниками. Были нанесены 255 ударов по энергообъектам.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:02 Командующие Воздушными силами США и Украины обсудили возможную передачу самолетов F-16

13:55 Мобилизация 2023: как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные болезни

Новина з фото

13:52 Украинские полярники показали птенцов субантарктических пингвинов

13:51 Назначен новый главный тренер сборной Украины: это не Ребров

13:51 Руслана Лыжичко поддержала крымчан и призналась, что мечтает сделать по возвращении полуострова

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:45 В Одессе открывают транзитное движение по улице Приморская: что это значит

13:28 Столтенберг рассказал когда Украина сможет рассчитывать на членство в НАТО

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

13:23 Маша Ефросинина призналась, как реагирует на "хлопки" в Крыму

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 13:46

Командующие Воздушными силами США и Украины обсудили возможную передачу самолетов F-16

None 28 Февраль 13:57

Мобилизация 2023: как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные болезни

None 28 Февраль 13:53

Украинские полярники показали птенцов субантарктических пингвинов

None 28 Февраль 13:50

Назначен новый главный тренер сборной Украины: это не Ребров

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB