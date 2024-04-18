Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ночью РФ атаковала дронами Прикарпатье — какие последствия arrow

Ночью РФ атаковала дронами Прикарпатье — какие последствия

18 апреля 2024 08:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночью РФ атаковала дронами Прикарпатье — какие последствия
Последствия обстрелов Прикарпатья. Фото архивное: Офис генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Армия РФ атаковала Украину беспилотниками в ночь на 18 апреля. Под прицелом было и Прикарпатье. К счастью, обошлось без раненых.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и председатель ОВА Светлана Онищук.

Читайте также:

Последствия обстрелов Прикарпатья

"Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками", — написала Онищук, говоря об обстреле.

Она добавила, что целью РФ являлись объекты критической инфраструктуры. По ее словам, в пределах региона силы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. Однако в результате падения обломков возникли пожары.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"С рассветом наши защитники обезвредили несколько вражеских воздушных целей. К счастью, обошлось без пострадавших", — добавил Марцинкив.

Обстрел 18 апреля
Скриншот сообщения
Обстрел 18 апреля
Скриншот сообщения

Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы гремели в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области.

Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

Кроме того, российские захватчики не перестают терроризировать Херсон и область. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы в населенных пунктах региона. В результате агрессии РФ 16 человек получили ранения.

К слову, в Чернигове снова возросло число погибших в результате обстрела 17 апреля. Известно, что российские оккупанты убили 18 человек.

война
украинцы
россияне
Украина
Ивано-Франковск
обстрелы
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость