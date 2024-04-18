Ночью РФ атаковала дронами Прикарпатье — какие последствия

Последствия обстрелов Прикарпатья. Фото архивное: Офис генерального прокурора

Армия РФ атаковала Украину беспилотниками в ночь на 18 апреля. Под прицелом было и Прикарпатье. К счастью, обошлось без раненых.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и председатель ОВА Светлана Онищук.

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Последствия обстрелов Прикарпатья

"Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками", — написала Онищук, говоря об обстреле.

Она добавила, что целью РФ являлись объекты критической инфраструктуры. По ее словам, в пределах региона силы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. Однако в результате падения обломков возникли пожары.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"С рассветом наши защитники обезвредили несколько вражеских воздушных целей. К счастью, обошлось без пострадавших", — добавил Марцинкив.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы гремели в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области.

Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

Кроме того, российские захватчики не перестают терроризировать Херсон и область. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы в населенных пунктах региона. В результате агрессии РФ 16 человек получили ранения.

К слову, в Чернигове снова возросло число погибших в результате обстрела 17 апреля. Известно, что российские оккупанты убили 18 человек.