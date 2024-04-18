Уночі РФ атакувала дронами Прикарпаття — які наслідки

Наслідки обстрілів Прикарпаття. Фото архівне: Офіс генерального прокурора

Армія РФ атакувала Україну безпілотниками у ніч проти 18 квітня. Під прицілом було і Прикарпаття. На щастя, минулося без поранених.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків та голова ОВА Світлана Онищук.

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Наслідки обстрілів Прикарпаття

"Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками", — написала Онищук, говорячи про обстріл.

Вона додала, що ціллю РФ були об'єкти критичної інфраструктури. За її словами, у межах регіону сили протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі. Однак, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

На щастя, минулося без постраждалих.

"На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих", — додав Марцінків.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, в ніч проти 18 квітня вибухи гриміли в Київській, а згодом і в Хмельницькій області.

Додамо, за минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.

Крім того, російські загарбники не припиняють тероризувати Херсон та область. За минулу добу під прицілом ворога опинилися житлові квартали у населених пунктах регіону. Внаслідок агресії РФ 16 людей отримали поранення.

До слова, у Чернігові знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 17 квітня. Наразі відомо, що російські окупанти вбили 18 осіб.