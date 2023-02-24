Поражены четыре зенитных комплекса россиян: Генштаб сообщил об успехах Сил обороны

Украинская армия продолжает уничтожать окупантов

За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли более 20 ударов по позициям российских оккупационных войск. Были поражены позиции зенитных комплексов врага и склады с топливом и боеприпасами.

Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Успешная работа украинской авиации

Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки нанесли мощный удар по позициям российских оккупационных войск.

Так, были поражены 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Кроме того, украинская авиация обстреляла четыре позиции зенитно-ракетных комплексов

Авиация и ракетные войска

Поддержали активную работу по демилитаризации оккупированных территорий и наземные подразделения сил обороны Украины.

Так, артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы российских захватчиков.

Кроме того, были поражены склад боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и еще один неназванный, но важный объект россиян.

Напомним, что на 23 февраля украинские защитники ликвидировали уже более 145 тысяч военнослужащих российских оккупационных подразделений.

Также были уничтожены более 3300 танков и около 6600 бронемашин российской армии.

Фото: Генштаб ВСУ