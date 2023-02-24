Поражены четыре зенитных комплекса россиян: Генштаб сообщил об успехах Сил обороны
За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли более 20 ударов по позициям российских оккупационных войск. Были поражены позиции зенитных комплексов врага и склады с топливом и боеприпасами.
Об этом сообщил в своей традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
-
ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта: на какой срок предложат
-
Все пошло кувырком: в СМИ рассказали, как путин тайно готовил вторжение в Украину
-
ООН поддержала Украину в годовщину начала войны: кто оказался в "лагере россии" и что означает этот документ
-
К годовщине начала войны ВСУ уничтожили почти тысячу оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
-
СМИ пишут о 2-миллиардном пакете военной помощи от США: чем он отличается от предыдущих
-
Будут купаться в деньгах: какие знаки зодиака обречены на финансовый успех до конца февраля
-
"Мы стоим год и знаем — за каждое завтра нужно бороться": обращение Президента к годовщине вторжения
-
"Это для тебя, Украина": тренер "Шахтера" не сдержал эмоций после матча с "Ренном"
-
"Основа нашей устойчивости — люди": Залужный в годовщину войны поблагодарил украинцев
-
Банки изменили валютный курс: сколько сейчас стоит доллар и евро
Успешная работа украинской авиации
Воздушные силы ВСУ за прошедшие сутки нанесли мощный удар по позициям российских оккупационных войск.
Так, были поражены 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.
Кроме того, украинская авиация обстреляла четыре позиции зенитно-ракетных комплексов
Авиация и ракетные войска
Поддержали активную работу по демилитаризации оккупированных территорий и наземные подразделения сил обороны Украины.
Так, артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы российских захватчиков.
Кроме того, были поражены склад боеприпасов, состав горюче-смазочных материалов и еще один неназванный, но важный объект россиян.
Напомним, что на 23 февраля украинские защитники ликвидировали уже более 145 тысяч военнослужащих российских оккупационных подразделений.
Также были уничтожены более 3300 танков и около 6600 бронемашин российской армии.
Фото: Генштаб ВСУ