Уражені чотири зенітні комплекси росіян: Генштаб повідомив про успіхи Сил оборони
Протягом минулої доби Сили оборони України завдали понад 20 ударів по позиціях російських окупаційних військ. Були уражені позиціх зенітних комплексів ворога та склади з паливом і боєприпасами.
Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
-
"Почалося вторгнення": голова Держприкордонслужби розповів про перше sms Зеленському про війну
-
Перемога "Шахтаря" та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи: хто пройшов далі
-
ЄС планує продовжити пільги для українського імпорту: на який термін запропонують
-
Все пішло шкереберть: у ЗМІ розповіли, як путін таємно готував вторгнення в Україну
-
ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ
-
До роковин початку війни ЗСУ знищили майже тисячу окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф
-
ЗМІ пишуть про 2-мільярдний пакет військової допомоги від США: чим він відрізняється від попередніх
-
Купатимуться в грошах: які знаки зодіаку приречені на фінансовий успіх до кінця лютого
-
"Ми стоїмо рік і знаємо — за кожне завтра треба битися": звернення Президента до роковин вторгнення
-
"Це для тебе, Україно": тренер "Шахтаря" не cтримав емоції після матчу з "Ренном"
Успішна робота української авіації
Повітряні сили ЗСУ протягом минулої доби завдала потужного удару по позиціях російських окупаційних військ.
Так, були уражені 17 районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів.
Крім того, українська авіація обстріляла чотири позиції зенітно-ракетних комплексів
Авіація та ракетні війська
Підтримали активну роботу із демілітаризації окупованих територій і наземні підрозділи Сил оборони України.
Так, артилерія і ракетні війська ЗСУ завдали ударів по трьох районах зосередження живої сили російських загарбників.
Крім того, були уражені склад боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів та ще один неназваний, але важливий об’єкт росіян.
Нагадаємо, що станом на 23 лютого українські захисники ліквідували уже понад 145 тисяч військовослужбовців російських окупаційних підрозділів.
Також були знищені понад 3300 танків та майже 6600 бронемашин російської армії.
Фото: Генштаб ЗСУ