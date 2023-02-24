Уражені чотири зенітні комплекси росіян: Генштаб повідомив про успіхи Сил оборони

Українська армія продовжує знищувати окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони України завдали понад 20 ударів по позиціях російських окупаційних військ. Були уражені позиціх зенітних комплексів ворога та склади з паливом і боєприпасами.

Про це повідомив у своєму традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Успішна робота української авіації

Повітряні сили ЗСУ протягом минулої доби завдала потужного удару по позиціях російських окупаційних військ.

Так, були уражені 17 районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів.

Крім того, українська авіація обстріляла чотири позиції зенітно-ракетних комплексів

Авіація та ракетні війська

Підтримали активну роботу із демілітаризації окупованих територій і наземні підрозділи Сил оборони України.

Так, артилерія і ракетні війська ЗСУ завдали ударів по трьох районах зосередження живої сили російських загарбників.

Крім того, були уражені склад боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів та ще один неназваний, але важливий об’єкт росіян.

Нагадаємо, що станом на 23 лютого українські захисники ліквідували уже понад 145 тисяч військовослужбовців російських окупаційних підрозділів.

Також були знищені понад 3300 танків та майже 6600 бронемашин російської армії.

Фото: Генштаб ЗСУ