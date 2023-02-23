Втрати російської армії на 23 лютого 2023 року

ЗСУ за добу знищили майже пів сотні одиниць російської бронетехніки: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані загарбники
За 20 лютого українські захисники знищили на фронтах війни майже 800 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили 16 танків, 24 бронемашини та сім артилерійських систем.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано;
- танків — 3 350 (+16) од.;
- бойових броньованих машин — 6 593 (+24) од.;
- артилерійських систем — 2 352 (+7) од.;
- РСЗВ — 471 (+0) од.;
- засобів ППО — 244 (+1) од.;
- літаків — 299 (+0) од.;
- гелікоптерів — 287 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 029 (+3);
- крилатих ракет — 873 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 215 (+3) од.;
- спеціальної техніки — 228 (+2).
Нагадаємо, Генштаб заявив, що після розгрому під Вугледаром частина окупантів відмовляється іти в наступ.
Фото: Генштаб ЗСУ