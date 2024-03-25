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Поражение корабля РФ "Ямал" — в ГУР рассказали детали операции

25 марта 2024 08:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Поражение корабля РФ "Ямал" — в ГУР рассказали детали операции
Большой десантный корабль "Ямал". Фото: Черноморский флот РФ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате поражения большого десантного корабля России "Ямал" во временно оккупированном Крыму 23 марта вражеское судно в критическом состоянии. Оккупанты непрерывно откачивают воду с корабля, участвовавшего в аннексии полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в понедельник, 25 марта.

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Детали операции поражения корабля РФ "Ямал"

В разведке рассказали, что 23 марта во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота РФ. Так был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

"По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт", — говорится в сообщении.

В ГУР говорят, что оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля.

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Скриншот сообщения ГУР в Telegram

Что известно о корабле "Ямал"

"Ямал" — большой десантный корабль проекта 775, принадлежащий к Черноморскому флоту России. Судно участвовало в операции по захвату Крыма россиянами в 2014 году.

Известно, что 30 декабря 2017 года БДК получил повреждения в результате столкновения с сухогрузом. С января 2018 года он находился на ремонте 13-го судоремонтного завода в Крыму, а в мае 2023 года вернулся "в строй". В июне "Ямал" принял участие в учениях Черноморского флота.

Напомним, что 23 марта во временно оккупированном Севастополе раздалось около десяти взрывов. Силы обороны удачно поразили главный центр связи Черноморского флота России.

Кроме того, два больших десантных корабля Черноморского Флота России в Севастополе потерпели поражение от украинских бойцов. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Ранее в ВМС Украины заявили, что россияне не могут вывести все корабли из базы Черноморского Флота в Севастополе. Ведь эта база остается единственной в Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.

Черное море
корабль
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война в Украине
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