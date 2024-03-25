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Ураження корабля РФ "Ямал" — в ГУР розповіли деталі операції

25 березня 2024 08:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ураження корабля РФ "Ямал" — в ГУР розповіли деталі операції
Великий десантний корабель "Ямал". Фото: Чорноморський флот РФ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ураження великого десантного корабля Росії "Ямал" у тимчасово окупованому Криму 23 березня, вороже судно у критичному стані. Окупанти безперервно відкачують воду з корабля, який брав участь в анексії півострова.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у понеділок, 25 березня. 

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Деталі операції ураження корабля РФ "Ямал"

У розвідці розповіли, що 23 березня у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту РФ. Так, атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт", — йдеться у повідомленні.

У ГУР кажуть, що наразі окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля.

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Скриншот допису ГУР в Telegram

Що відомо про корабель "Ямал"

"Ямал" — великий десантний корабель проєкту 775, який належить до Чорноморського Флоту Росії. Судно брало участь в операції із захоплення Криму росіянами у 2014 році. 

Відомо, що 30 грудня 2017 року ВДК зазнав пошкоджень унаслідок зіткнення із суховантажем. Із січня 2018 року він перебував на ремонті 13-го судноремонтного заводу в Криму, а в травні 2023-го повернувся "в стрій". У червні "Ямал" взяв участь у навчаннях Чорноморського Флоту.

Нагадаємо, що 23 березня в тимчасово окупованому Севастополі пролунало близько десяти вибухів. Сили оборони  успішно уразили головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Крім того, два великі десантні кораблі Чорноморського Флоту Росії у Севастополі зазнали ураження від українських бійців. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

Додамо, що раніше у ВМС України заявили, що росіяни не можуть вивести всі кораблі з бази Чорноморського Флоту у Севастополі. Адже ця база залишається єдиною в Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.

Чорне море
корабель
обстріли
війна в Україні
ГУР
Росія

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