Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Правительство Косово присоединилось к санкциям США против боевиков "Вагнера" arrow

Правительство Косово присоединилось к санкциям США против боевиков "Вагнера"

23 марта 2023 13:11
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Наемники из ЧВК "Вагнера"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Косово присоединилось к санкциям США в отношении ЧВК "Вагнера". Причина не только во взрывной деятельности группировки в Украине, но и активизации в Западных Балканах.

Об этом пишет Euractiv.

Читайте также:

Подробности

Теперь Косово де-факто назвало российский ЧВК транснациональной преступной организацией. В свою очередь, премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил о присоединении страны к этому решению, заявив, что наемники "угрожают и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Вице-премьер-министр страны Бесник Бислими добавил, что санкции США направлены на уменьшение возможностей россии вести войну против Украины.

"По этой причине министерство иностранных дел и диаспоры Косово предлагает дополнить и внести изменения в решение правительства Косово относительно выполнения международных санкций, введенных США, реализуемых нашей республикой по международным обязательствам против группы "Вагнера", а также их партнеров и других компаний, которые поддерживают российскую военную кампанию", — сказал Бислими.

Однако, как пишет издание, причина может быть не только из-за войны в Украине, но и из-за активности боевиков "Вагнера" на Западных Балканах.

Напомним, ранее мы писали, что владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин предложил США профинансировать его проект в Африке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:59 Синоптики прогнозируют на завтра дожди только в трех областях

14:59 ​​Прессекретарь ВС Игнат объяснил, возможно ли поставить западные ракеты на украинские истребители

Новина з фото

14:51 В Киеве мать с младенцем жила в заброшенной недостройке: ужасающие фото

Эксклюзив

14:45Италия против Англии и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024

14:45 Украинцы могут снова получить от немецкого фонда 18 тыс. грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:45 Лубинец рассказал, имеют ли военные право на отпуск во время военного положения

Новина з фото

14:32 Штурм Авдеевки и Марьинки: в Командовании рассказали, какая ситуация в городах

Новина з відео

14:31 Власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин

14:30 Пригожин собирается вывести ЧВК "Вагнер" из Украины: какая причина

Новина з фото

14:30 Руководитель ДАРТ считает недопустимым, что в Одессе символа города разработал "украинофоб"

Новина з відео

14:31 Власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин

Новина з відео

14:09 Братчук сообщил, в каком состоянии пострадавший от ракетного удара по Одессе

Новина з відео

13:54 Зеленский посетил разрушенное оккупантами село в Херсонской области

Новина з відео

13:44 Количество ракетоносителей в Черном море возросло: в ОК "Юг" сообщили о приоритетных целях рф

Новина з відео

13:20 Рыбалка почти на миллион: правоохранители Одесчины разоблачили браконьера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:18 Украинские пограничники показали, как сдерживают врага в Бахмуте: в городе продолжаются уличные бои

Новина з відео

12:58 Обстрел Запорожья: полиция показала кадры из камер патрульных на месте ракетного удара

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

Новина з відео

12:50 Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих

Новина з відео

11:30 Одесские электрики спасают аистов от поражений током

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Актуальное по теме

None 23 Март 14:59

Синоптики прогнозируют на завтра дожди только в трех областях

None 23 Март 14:59

​​Прессекретарь ВС Игнат объяснил, возможно ли поставить западные ракеты на украинские истребители

None 23 Март 14:48

В Киеве мать с младенцем жила в заброшенной недостройке: ужасающие фото

None 23 Март 14:44

Италия против Англии и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB