Правительство Косово присоединилось к санкциям США против боевиков "Вагнера"
Косово присоединилось к санкциям США в отношении ЧВК "Вагнера". Причина не только во взрывной деятельности группировки в Украине, но и активизации в Западных Балканах.
Об этом пишет Euractiv.
-
Прессекретарь ВС Игнат объяснил, возможно ли поставить западные ракеты на украинские истребители
-
В Киеве мать с младенцем жила в заброшенной недостройке: ужасающие фото
-
Италия против Англии и другие топ-матчи первого тура отбора на Евро-2024
-
Украинцы могут снова получить от немецкого фонда 18 тыс. грн
-
Лубинец рассказал, имеют ли военные право на отпуск во время военного положения
-
Штурм Авдеевки и Марьинки: в Командовании рассказали, какая ситуация в городах
-
Власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин
-
Пригожин собирается вывести ЧВК "Вагнер" из Украины: какая причина
-
Руководитель ДАРТ считает недопустимым, что в Одессе символа города разработал "украинофоб"
-
Полиция рассказала о ситуации в Умани в связи с массовым визитом хасидов
Подробности
Теперь Косово де-факто назвало российский ЧВК транснациональной преступной организацией. В свою очередь, премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил о присоединении страны к этому решению, заявив, что наемники "угрожают и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины".
Вице-премьер-министр страны Бесник Бислими добавил, что санкции США направлены на уменьшение возможностей россии вести войну против Украины.
"По этой причине министерство иностранных дел и диаспоры Косово предлагает дополнить и внести изменения в решение правительства Косово относительно выполнения международных санкций, введенных США, реализуемых нашей республикой по международным обязательствам против группы "Вагнера", а также их партнеров и других компаний, которые поддерживают российскую военную кампанию", — сказал Бислими.
Однако, как пишет издание, причина может быть не только из-за войны в Украине, но и из-за активности боевиков "Вагнера" на Западных Балканах.
Напомним, ранее мы писали, что владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин предложил США профинансировать его проект в Африке.