Правительство Косово присоединилось к санкциям США против боевиков "Вагнера"

Наемники из ЧВК "Вагнера"

Косово присоединилось к санкциям США в отношении ЧВК "Вагнера". Причина не только во взрывной деятельности группировки в Украине, но и активизации в Западных Балканах.

Об этом пишет Euractiv.

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Теперь Косово де-факто назвало российский ЧВК транснациональной преступной организацией. В свою очередь, премьер-министр Косово Альбин Курти сообщил о присоединении страны к этому решению, заявив, что наемники "угрожают и подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Вице-премьер-министр страны Бесник Бислими добавил, что санкции США направлены на уменьшение возможностей россии вести войну против Украины.

"По этой причине министерство иностранных дел и диаспоры Косово предлагает дополнить и внести изменения в решение правительства Косово относительно выполнения международных санкций, введенных США, реализуемых нашей республикой по международным обязательствам против группы "Вагнера", а также их партнеров и других компаний, которые поддерживают российскую военную кампанию", — сказал Бислими.

Однако, как пишет издание, причина может быть не только из-за войны в Украине, но и из-за активности боевиков "Вагнера" на Западных Балканах.

Напомним, ранее мы писали, что владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин предложил США профинансировать его проект в Африке.